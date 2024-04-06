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Muzaffer Coşkun Gölyaka Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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Mhp'den Gölyaka Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Coşkun, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Coşkun, daha sonra belediye binasında Yakup Demircan'dan görevi devraldı.

Demircan, yerel seçimlerin ilçeye yakışır bir şekilde tamamlanmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Yeni göreviniz de başarılar diliyorum. Çalışma arkadaşlarıma ve ilçe halkına teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Coşkun ise seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yakup Demircan başkanımıza ve ekibine, ilçemize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir hizmet yarışıdır. Bizler de yapılan hizmetlerin üzerine daha çok çalışarak, güzel hizmetler ekleyemeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, İlçe Başkanı Murat Altundal, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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