Mut'ta bal verimini arttırmak için üreticilere ana arı dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, bal üretimini ve kalitesini arttırma amacıyla 135 üreticiye 1000 ana arı dağıtımı gerçekleştirildi.

Mut Belediyesi, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Mut- Gülnar Bal Üreticileri Birliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte arılar, bal üreticilerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Volkan Şeker, etkinlikteki konuşmasında vatandaşların üretim çalışmalarına destek olmayı hedeflediklerini belirterek, çalışmadan dolayı belediye meclis üyelerine de teşekkür etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, arıcılara çalışmalarında başarılar diledi.

Mut-Gülnar Bal Üreticileri Birliği Başkanı Kadir Cesur da dağıtılan arıların bal verimliliği yüksek Kafkas ırkı olduğunu ifade ederek, bal üretimini ve kalitesini arttırmayı amaçladıklarını dile getirdi.