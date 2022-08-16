Müşterek Koordinasyon Merkezi, Bugünden İtibaren Ukrayna'dan Hareket Etmesine İzin Verilen Gemileri Duyurdu

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi” belgesi kapsamında İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, bugün yola çıkması onaylanan gemi ve güzergahlarını “Chornomorsk’tan Romanya’nın Constanza limanına 9 bin 111 metrik ton buğday taşıyan MV PROPUS gemisi; Chornomorsk’tan Mersin ya da İskenderun’a 11 bin 500 metrik ton mısır taşıyan MV OSPREY S gemisi; Chornomorsk’tan Karasu’ya 6 bin 161 metrik ton buğday taşıyan MV RAMUS gemisi; Yuzhny (Pivdennyi)’den Cibuti’ye 23 bin 300 metrik ton buğday taşıyan MV BRAVE COMMANDER gemisi; Yuzhny (Pivdennyi)’den Kore Cumhuriyeti’ne 60 bin 000 metrik ton mısır taşıyan MV BONITA gemisi” olarak duyurdu.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, bugün yola çıkması onaylanan gemi ve güzergahlarını " Chornomorsk'tan Romanya'nın Constanza limanına 9 bin 111 metrik ton buğday taşıyan MV PROPUS gemisi; Chornomorsk'tan Mersin ya da İskenderun'a 11 bin 500 metrik ton mısır taşıyan MV OSPREY S gemisi; Chornomorsk'tan Karasu'ya 6 bin 161 metrik ton buğday taşıyan MV RAMUS gemisi; Yuzhny (Pivdennyi)'den Cibuti'ye 23 bin 300 metrik ton buğday taşıyan MV BRAVE COMMANDER gemisi; Yuzhny (Pivdennyi)'den Kore Cumhuriyeti'ne 60 bin 000 metrik ton mısır taşıyan MV BONITA gemisi" olarak duyurdu.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında sevkiyat yapacak gemileri denetleyen İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi, bugün yola çıkması onaylanan gemilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Müşterek Koordinasyon Merkezi Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında aşağıda belirtilen gemilere 15 Ağustos'ta insani denizyolu koridorunu kullanma izni verdi. Ukrayna'dan yük taşıyan ve 16 Ağustos itibarıyla hareketine izin verilen gemiler şunlardan oluşuyor:

-Chornomorsk'tan Romanya'nın Constanza limanına 9,111 metrik ton buğday taşıyan MV PROPUS gemisi,

-Chornomorsk'tan Mersin ya da İskenderun'a 11,500 metrik ton mısır taşıyan MV OSPREY S gemisi,

-Chornomorsk'tan Karasu'ya 6,161 metrik ton buğday taşıyan MV RAMUS gemisi,

-Yuzhny (Pivdennyi)'den Cibuti'ye 23,300 metrik ton buğday taşıyan MV BRAVE COMMANDER gemisi (Söz konusu buğday sevkiyatı, Etiyopya'da yaşanan kuraklık nedeniyle Dünya Gıda Programı (WFP)'nin gıda yardımını içeriyor),

-Yuzhny (Pivdennyi)'den Kore Cumhuriyeti'ne 60,000 metrik ton mısır taşıyan MV BONITA gemisi.

"UKRAYNA'YA HAREKET İÇİN BEKLEYEN ADNAN TORLAK, FILYOZ, GANDSAYA, KUBROSLIY VE UKRAYNA'DAN YÜK TAŞIYAN THOE İSİMLİ GEMİLER 16 AĞUSTOS'TA DENETLENECEK"

Ukrayna'ya gitmek üzere denetim bekleyen gemiler ise şunlardan oluşuyor:

-Chornomorsk'a gidecek olan MV ADNAN TORLAK,

-Chornomorsk'a gidecek olan MV FILYOZ,

-Odesa'ya gidecek olan MV GANOSAYA.

Müşterek denetim ekibi Ukrayna'ya hareket için bekleyen ADNAN TORLAK, FILYOZ, GANDSAYA, KUBROSLIY ve Ukrayna'dan yük taşıyan THOE isimli gemileri 16 Ağustos'ta denetleyecek.

Müşterek denetleme ekibi daha önce yaptığı denetleme sonucu GREAT ARSENAL, ZUMRUT ANA ve OCEAN S isimli gemilerin Chornomorsk'a hareketine izin vermişti."

FOTOĞRAFLAR: ARŞİV