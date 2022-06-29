Mustafa Adıgüzel: "Asgari Ücrete, Maaşlara, Tarım Ürünlerinde Taban Fiyata Kur Korumalı Sistem İstiyoruz"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda dün Ek Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde "Nasıl ki mevduat hesaplarına kur koruması getirdiğiniz gibi asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına, tarım ürünlerinde taban fiyatlarına da kur koruması istiyoruz" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda dün Ek Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz aldı. Adıgüzel, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye şu talepleri sıraladı:

"Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan artışlar yüksek enflasyon nedeniyle kısa sürede yok oluyor. Bu nedenle, nasıl ki mevduat hesaplarına kur koruması getirdiğiniz gibi asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına, tarım ürünlerinde taban fiyatlarına da kur koruması istiyoruz. Örneğin, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Bu yıl fındık taban fiyatı en az 4 dolar karşılığı Türk lirası olmalıdır' dedik. Bunu bugün Türk lirası olarak sabitlerseniz iki ay sonra kuşa dönecek. Bu yüzden, zaten yüzde 80'i ihraç edilen ve dolar üzerinden işlem gören fındık için kur korumalı taban fiyat istiyoruz. Ama biz sizin gibi bankadaki mevduat dolara kaçırılmasın diye değil, fındıkçının alın teri yurt dışına kaçırılmasın diye istiyoruz. Fındık mafyasından, Ferrero'dan ve iş birlikçi Rekabet Kurumu'ndan fındıkçıyı korumak için kur korumalı fındık taban fiyatı istiyoruz. Bankalarda yüklü parası olanları korumak için değil, alın terini ve emek hakkını korumak için kur korumalı fındık taban fiyatı istiyoruz."

Nebati ise, Adıgüzel'in sözlerine yanıt vermedi.

ANKA / Güncel