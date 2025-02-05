Muş'ta Kaçak Kazıda Tarihi Eser Ele Geçirildi

Muş'ta kaçak kazıda ortaya çıkarılan ve üzerinde Ermenice yazı ile haç işareti bulunan mermer parçası ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Ocak'ta Kale Mahallesi'nde bir evin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan E.G, FA, ve V.D. suçüstü yakalandı.

Evin bahçesinde 2 metre 40 santimetre yüksekliğinde ve 2 metre 30 santimetre genişliğinde bir alanın kazıldığı tespit edildi.

Alanda, tarihi eser niteliğinde olan ve üzerinde Ermenice yazı ile haç işareti bulunan mermer parçası ele geçirildi.

Kaçak kazıda kullanılan 2 kürek, balta, murç ve 2 kazmaya el konuldu.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.