Üye Girişi
Haberler
Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Piyasaları sarsan sahte dolar iddiası için harekete geçildi

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler

"Cami yaptım imam vermediler, karakol yaptım ortada polis yok"

Murat Kekilli Bostancı Gösteri Merkezi'nde Unutulmaz Bir Konser Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserde sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Geçmişten günümüze birçok sanatçıyı anarak performans sergileyen Kekilli, konserin sonunda katılımcılara teşekkür etti.

Sanatçı Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleyicileriyle buluştu.

Sahneye konukların arasında otururken bir anda ışıkların yanmasıyla çıkan Kekilli, konsere "Bugün Benimsin" şarkısını söyleyerek başladı.

Konserde, "Karagözlüm" eserini arabesk, Karadeniz ve Ege versiyonlarında seslendiren Kekilli, "Bu Akşam Ölürüm", "Ver Bana Düşlerimi" ve "Çılgın"ın yanı sıra sevilen şarkılarını söyledi.

Sahnede zaman zaman org ve gitar da çalan Kekilli, Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca, Ahmet Kaya ve Neşet Ertaş'ı anmak adına "Aynalı Kemer", "Şaşkın", Islak Islak", "Kafama Sıkar Giderim" ve "Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını" parçalarını seslendirdi.

Sahnede yaklaşık 2 saatten fazla kalan Kekilli'ye, dinleyiciler de şarkılarında eşlik etti.

Gazze'deki insani drama da konserde dikkati çeken Kekilli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hafta arası bir gün ve trafik olmasına rağmen konsere katılımın yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk konserini 20 seneden fazla bir zaman önce verdiğini anlatan Kekilli, şimdi aynı yerde ikinci kez konser vermesinden dolayı büyük sevinç yaşadığını kaydetti.

Dinleyicilerine teşekkür eden Kekilli, "Yıllar geçse de beni dinleyenlerle aramdaki sevgi hiç azalmadı, hatta artarak devam ediyor. Bitmeyen bir sevgidir bu. Bunu da Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Konser çok keyifli geçti ve her şey çok güzel oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
img

Ünlü oyuncu merak edilen sırrını açıkladı
img

En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
img

Kadın muhabir dünyayı uykusuz bırakan haberi böyle verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.