Murat Ateş, Öldürüldüğü Yerde Anıldı

Murat Ateş, Öldürüldüğü Yerde Anıldı
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Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, silahlı saldırıda hayatını kaybettikten sonra düzenlenen anma töreninde sevgi ve özlemle anıldı. Katılımcılar, Ateş'in anısına karanfil bıraktı ve adalet talebinde bulundu.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE ANILDI

Silvan ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş için toplananlar, Hükümet Konağı önünden olayın meydana geldiği Aşağı Çarşı Meydanı'na kadar yürüdü. Gruptakiler, Ateş'in öldürüldüğü yere karanfil bıraktı. Anma törenine Silvan Muhtarlar Derneği üyeleri, Badıkanlılar Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Savaş Badıkanlı, Halk-Der Başkanı Abdulhadi Tuğrul, Ateş'in ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Savaş Badıkanlı, konuşmasında Murat Ateş'in ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla Silvan halkının gönlünde önemli yer edindiğini belirterek, "Dernek aracılığıyla mahalle ve köy muhtarları arasında güçlü bir dayanışma kültürü oluşturdu. Yüzlerce ailenin hayatına dokundu. Katil ya da katillerin bir an önce bulunup yargı önüne çıkarılmasını, adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Murat Ateş'in aziz hatırası adaletle yaşatılmalıdır" dedi.

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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