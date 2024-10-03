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Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

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Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı adli tıp uzmanları, savcı ve avukatlar eşliğinde açılıyor. Mezardan DNA örnekleri alınarak eşleştirme yapılacak.

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

FETHİ KABİR TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardından Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

SAAT 11.00 İTİBARIYLA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrin bugün saat 11.00'de açılmasına karar verildi.

Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

MEZAR KAZILIYOR

Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi. Cem Garipoğlu'nun mezarı adli tıp uzmanları, savcı ve avukatlar eşliğinde kazılmaya başlandı.

Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

MEZARLIĞA TABUT GETİRİLDİ

Garipoğlu'nun mezarını kazma işlemleri devam ederken mezarlığa ekipler tarafından bir tabut getirildiği de kameralara yansıdı.

KARABULUT AİLESİNİN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Öte yandan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, fethi kabir işlemi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mezarın açılacağını ve cesedin tamamının alınıp Adli Tıp Kurumu'na götürüleceğine dikkat çeken Epözdemir, "Burada DNA'lara bakılacak. Biyolojik ve kimyasal işlemler yapılacak." dedi. Epözdemir, cesede çok kapsamlı işlem yapılmasını gerektiğinin altına çizdi.

"DİŞ, SAÇ VE SIRT KEMİKLERİNDEN DNA ALINACAK"

Cesedin diş, saç ve sırt kemiklerinden DNA alınacağını ifade eden Epözdemir, işlemlerin ardından tekrar mezara konulacağını açıkladı. Epözdemir, ailenin kuşkularının giderilmesinin ifade edip sağlıklı bir sonuç tespit edilememesi durumunda kamu vicdanının rahatsız olacağını belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Vatan:

minareyi çalan kılıfına uydurur :)

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Emir Güler:

AÇINDA MİLLET KURTULSUN

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JokerAllame:

Sanki gerçekleri soylecekler

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Furkan inci:

aman dikkat edin cem gelip dna alınırken mezara girmesin

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Suat Görgülü:

Mezarın haline bakııırsa garibin biri yarıyordur daha orda kaldıysa

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