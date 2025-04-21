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Mükremin Gezgin Hakkında Suç Duyurusu

Mükremin Gezgin Hakkında Suç Duyurusu
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin'e karşı suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Bakanlık, Gezgin'in video içeriğinin 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarını kapsadığını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin'in erkek çocuklarına 'ben kadınım değil mi?' diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK'nın ilgili maddelerinde yer alan 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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