Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomen Mükremin Gezgin hakkında, erkek çocuklara 'Ben kadınım değil mi' diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine, 'Hayasızca hareketler' ve 'Müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Gezgin, nisan ayında çıkarıldığı hakimlikçe, 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

"ÇOCUKLAR ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ YARATABİLİR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine inceleme yapıldığı, Gezgin'in sosyal medya platformu Instagram'daki '@mukremingezgin' adlı hesabı üzerinden bir video yayınladığı, içeriğinde müstehcen hareketlerde bulunduğu ve bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratabileceği ifade edildi. İddianamede, video incelendiğinde Gezgin'in bel hizasından bağladığı yeleğin alt kısmının yukarı çekildiği, kalça bölgesinin görünür hale getirildiği ve kalçasını sallayarak yürüdüğü anlatıldı. Bu sırada çevresindekilere bazı sözler söylediği, çocuk seslerinin duyulduğu ve çocuklara, 'Canım sakin olun' diyerek omuzlarına elini attığı, 'Ben kadınım değil mi, ben kadınım, ben kadınım' şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

3 YIL HAPİS TALEBİ

Gezgin, iddianamede yer alan savunmasında, takipçilerinin sık sık 'Kadın mısın' diye sorduğunu, bu nedenle 'Ben kadın mıyım' diye videolar çektiğini söyledi. Olay günü giydiği kıyafet nedeniyle kalça bölgesinin istemsizce sallandığını, video öncesinde yeleğini çocuklarla karşılaşmadan önce bağladığını, içeriğin çocuklara yönelik herhangi bir cinsel ima içermediğini ifade etti. Video kayıtlarında müstehcenlik kastı olmadığını ve çocuklara yer verdiği içeriklerde artık daha dikkatli davranacağını belirtti. Gezgin'in kıyafetini ve yürüyüşünü kalça bölgesini vurgulayacak şekilde kurguladığı, bu görüntüleri sosyal medya üzerinden planlı şekilde paylaştığı belirtildi. Bu gerekçelerle hakkında, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu ifade edildi. İddianamede sanığı 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"EYLEMLERİ SANATSAL NİTELİKTEDİR"

Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında, sanık Mükremin Gezgin ve avukatı Elif Narin Dursun hazır bulundu. Avukat Dursun savunmasında, "Müvekkilim o gün markette video çekerken çocuklar olaya kendiliğinden dahil olmuştur. Market, sokak, ev gibi yerlerde video çekerek paylaşmaktadır. Söz konusu video, genel ahlaka aykırı olmadığı gibi cinsel içerik de barındırmamaktadır. Hatta müvekkilimin eylemleri sanatsal niteliktedir. Müvekkilim ironi yapmaktadır, vatandaşlar buna gülmektedir. Bu bir komedidir. Huysuz Virjin'de daha önce gördüğümüz gibi değerlendirmek gerekir. Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere sadece açıklık yeterli değildir; bu davranışın cinsel saikle yapılması gerekir. Bu nedenle beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

SUÇUN YASAL SINIRLARI OLUŞMADI

Savcı, mütalaasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığını ifade ederek beraat istedi. Sanık Mükremin Gezgin, "Mütalaayı kabul ediyorum. Ben kendimi kadın olarak hissediyorum, bunu söylediğimde kendimi iyi hissediyorum. Görüntülerde ve tüm videoda da 'Ben kadınım' diyorum. Olay günü özellikle çekilmiş bir video söz konusu değildir. Üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, söz konusu suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Mükremin Gezgin hakkında beraat kararı verdi.