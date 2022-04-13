Muharrem İnce: İthalat lobilerine teslim olmayacağız

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Memleket Partisi olarak milletimize sözümüzdür; tarımı, Tarım Bakanlığı'ndan yöneteceğiz. İthalat lobilerine teslim olmayacağız" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ankara'nın Sincan ilçesi Malıköy Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında, üreticilerle bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. İnce, tüketenlerin çoğalıp, üretenlerin azaldığını belirterek, yiyeceğin de pahalı olduğunu söyledi. İnce, "Ama ne iktidar ne muhalefet akıllandı. Sorunu görmüyorlar. Seçilmişlerle atanmışların masalarında çiftçi, üretici yok. Koyunu görüp yün sananlar, danayı görüp et sananlar, arıyı görüp bal sananlar, ne yazık ki yönetimi memlekette doğru düzgün yapamıyorlar. Ülkeyi yönetenler ve yönetmek isteyenlerin koltuklarından kalkıp seraya, tarlaya gelmeleri lazım. Salıdan salıya hazine destekli partileriyle kavga ederek değil. Afgan çoban, Suriyeli tarım işçileriyle bu iş çözülmez. Milletimizin bu sorununa derhal el atmalıyız. Yoksa tarımdaki kayıpları telafi etmek çok zordur, zaman alır. Eğer bunları kısa süre içerisinde çözmezsek iş işten geçmiş değildir, durumumuz kötüdür ama çözümü vardır. Bunu kısa süre içerisinde çözmezsek bunun sonu açlıktır. Bunun sonu kıtlıktır. Memleket Partisi olarak milletimize sözümüzdür; tarımı, Tarım Bakanlığı'ndan yöneteceğiz. İthalat lobilerine teslim olmayacağız" diye konuştu.

'NÜFUS ARTIYOR, ÜRETİM DÜŞÜYOR'

2003 yılında 19 milyon ton, 2021 yılında ise 17,6 milyon ton buğday üretildiğini belirterek, 19 yılda nüfusun arttığına ancak üretimin de düştüğüne dikkat çeken İnce, "Masamızın bir numaralı yiyeceği ekmek. Yıl 2000, AK Parti henüz iktidara gelmemiş ve 9,4 milyon hektar buğday ekmişiz. Yıl 2019 6,8 milyon hektara düşmüş yani 19 yılda 9,4 milyon hektardan 6,8 milyona düşmüşüz. Nüfus 67 milyonmuş şimdi olmuş 85 milyon. Artı 5 milyon da mülteci var, 90 milyon. 20 yıl önce 9,4 üretirken 20 yıl sonra 6,8 üretirsen 67 milyon nüfusun da 90 milyon olursa sen aç kalmaya, pahalı ekmek yemeye mahkumsun. Nüfus artıyor ama ne yazık ki üretim düşüyor. Biz ne yapıyoruz? Ukrayna'dan Rusya'dan gelecek gemilerin yolunu bekliyoruz. Geçmişin buğday üreticileri bugün halk ekmek kuyruklarında ucuz bayat ekmek peşindeler. Bu verimi artırmadığın sürece aç kalırsın. 'Stokçular' diye bağırarak, soğancıları basarak bu sorun çözülemez. Buradan başlayacaksın. Geçen yıl Toprak Mahsuller Ofisi, çiftçiden 2,25'e buğday aldı. Türk çiftçisinden üretmesinler, ekmesinler, diye ucuza alıyorlar. En son buğday ihalesi yaptılar, Ukraynalıdan 6,42'ye aldılar. Türk çiftçisinden 5 liraya alsaydın da Rusya'nın, Ukrayna'nın buğdayına muhtaç kalmasaydık" dedi.