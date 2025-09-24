Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Oryantasyon Programı ve EAQUALS Akreditasyon Töreni Düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunda, 2025–2026 Akademik Yılı oryantasyon programı ve EAQUALS akreditasyon berat töreni gerçekleştirildi.

Avrupa merkezli EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) kurumu tarafından akredite edilen MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulundaki törene Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Murat Keçiş, Macmillan Education temsilcileri Dr. Semih İrfaner ve Ece Altınok Tok katıldı.

EAQUALS Genel Direktörü Dr. Lou McLaughlin ise programa video mesajıyla eşlik etti.

Yeni öğrencilere oryantasyon programı

2025–2026 Akademik Yılı kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı yapıldı.

Programa öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Etkinlikte, sırasıyla Müfredat Geliştirme Birimi, Konuşma Birimi, Sürekli Mesleki Gelişim Birimi, Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile Ders Dışı Etkinlikler Birimi, yürüttükleri çalışmalar ve öğrenciler için sundukları imkanlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Uluslararası Öğretmenlik Deneyimi ve UZEM sunumları gerçekleştirildi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, danışmanlık hizmetleri ve yemekhane sistemi hakkında bilgi verildi.

Mezun öğrenciler Betül Karaca ve Hasan Yiğit Acar'ın, yeni öğrencilere deneyimlerini aktardığı programın son bölümünde, tüm birim temsilcilerinin katılımıyla soru–cevap oturumu gerçekleştirildi.