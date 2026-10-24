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Muğla Milas'ta belediye soruşturmasında 20 şüpheliden 18'i tutuklandı

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Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüpheliler arasında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz da bulunuyor; 2 kişiye ev hapsi verildi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 20 şüpheliden 18'i tutuklandı, 2 kişiye de ev hapsi verildi.

Haber: Cavit AKGÜN - Aziz ŞAHİN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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