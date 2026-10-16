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Muğla Menteşe'de yalnız yaşayan 76 yaşındaki adam sobadan sızan gazdan ölü bulundu

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Muğla Menteşe'de yalnız yaşayan 76 yaşındaki adam sobadan sızan gazdan ölü bulundu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yalnız yaşayan Halil İbrahim Öztürk (76), komşusu tarafından ölü bulundu. İlk değerlendirmelere göre sobanın gaz çıkış deliği kapalı olduğu için Öztürk'ün karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tek odalı evinde yalnız yaşayan Halil İbrahim Öztürk (76), komşusu tarafından ölü bulundu. Öztürk'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Olay, Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. Tek odalı evinde yalnız yaşayan Halil İbrahim Öztürk'ün, gece saatlerinde sobasını yaktığı öğrenildi. Sabah saatlerinde yoğun bir koku fark eden ve aynı bahçeye bakan evde yaşayan komşusu, Öztürk'ün kapısını birkaç kez çaldı. İçeriden yanıt alamayan komşusu, sobanın yoğun şekilde tüttüğünü fark edince kapıyı tekmeleyerek içeri girdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Halil İbrahim Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

SOBANIN GAZ ÇIKIŞ DELİĞİ KAPALIYMIŞ

İlk değerlendirmelere göre, sobanın gaz çıkış deliğinin kapalı olması nedeniyle duman ve gazın dışarı atılamadığı, Öztürk'ün bu nedenle karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Öztürk'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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