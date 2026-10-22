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Muğla Marmaris'te kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Muğla Marmaris'te kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris-Muğla kara yolu Karadere mevkisinde motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Marmaris-Muğla kara yolu Karadere mevkisinde, Ferdi Çetin (26) idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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