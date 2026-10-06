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Muğla Fethiye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, 5 zanlı tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Fethiye açıklarında 4 Ekim'de tespit edilen özel teknede 5'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İlçede 34 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay

Fethiye açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-482) tarafından tespit edilen özel teknedeki 5'i çocuk 34 düzensiz göçmen 4 Ekim'de yakalanmış, organizatör oldukları değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmıştı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Kaynak: AA
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