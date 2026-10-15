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Muğla Fethiye'de 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi otogarda yakalandı

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Muğla Fethiye'de 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi otogarda yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yakın akrabayı öldürme suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, otogarda düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "yakın akrabayı öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi otogarda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan D.Ö'nün ilçe otogarında olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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