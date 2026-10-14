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Muğla Fethiye'de 17 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Muğla Fethiye'de, kasten öldürme suçundan 17 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin takibi sonucu yakalandı. Babataşı Mahallesi'nde olduğu belirlenen firari, kovalamaca sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin takibi sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan G.K'nin Babataşı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan G.K, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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