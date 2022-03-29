Muğla'da "Zeytincilik Çalıştayı"na katılanlar zeytin alanlarını inceledi

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'da antik dönemden beri sofraları lezzetlendiren ve çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan zeytinden elde edilen gelirin artırılması amacıyla düzenlenen çalıştayın ikinci gününde üreticiler ve akademisyenler saha çalışmasına katıldı.

Yatağan ilçesi Akgedik Mahallesi'nde üretici Durmuş Okcu'ya ait erken uyarı sisteminin de bulunduğu zeytin bahçesine gelen üretici ve akademisyenler alanda incelemelerde bulundu.

Zeytin bahçesini gezerek ağaçlarda inceleme yapan ekipler yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, burada yaptığı açıklamada, gıdaya erişimin zorlaşmaya başladığı süreçte üreticileri duyarlı olmaya davet ettiklerini söyledi.

Üreticilerin ürünlerinden daha fazla verim ve gelir elde etmesi için çaba gösterdiklerini belirten Saylak, "Sürdürülebilir tarım, temiz çevre, temiz toprak, temiz su kaynakları çok önemli. Biz burada bu çalışmayı yürüttük. Hedefimiz Muğla'nın turizm ve tarım potansiyelini beraber yürütebilmek. Muğla coğrafyasındaki topoğrafik yapısından dolayı çok farklı ürüne ev sahipliği yapıyor." dedi.

Barış Saylak, zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı ilçelerde ilçelerinde 55 üreticiye ait 500 dekar alanda çalışmalar yürütüldüğünü ve örnek bahçeler oluşturulduğunu dile getirdi.