Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik ve tarım arazisinde çıkan yangına ekipleri müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik ve tarım arazisinde çıkan yangına ekipleri müdahale ediliyor.

Bitez Mahallesi Köyiçi mevkisindeki makilik ve tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title