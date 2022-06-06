Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı - Haberler

Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik ve tarım arazisinde çıkan yangına ekipleri müdahale ediliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik ve tarım arazisinde çıkan yangına ekipleri müdahale ediliyor. Bitez Mahallesi Köyiçi mevkisindeki makilik ve tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor. AA / Ali Ballı - Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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