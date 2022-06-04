Yeni doğan buzağı ihbar hattı ile ölümlerin önüne geçiliyor - Haberler

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde kurulan "Buzağım Doğdu İhbar Hattı" ile yeni doğan buzağıların takibi yapılıyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülecek "Yeni Doğan Buzağı Bakımı ve Kolostrum Kalitesi Ölçülmesi Projesi" kapsamında Menteşe ilçesinde çalışma yürütülüyor.

Projede sağlıklı buzağının doğması ile kaliteli kolostrum verilmesi sağlanarak hem verimliliğin hem de kalitelinin artırılması hedefleniyor.

Proje görev alan ekipler, eğitim, yayım çalışmalarının yanı sıra oluşturulan ihbar hattına gelen ihbarlar doğrultusunda yeni doğan buzağıya ilk müdahaleyi yaparak işletmelere gidiyor.

İşletmelerde yeni doğan buzağıların kolostrum kalitesinin üreticiler tarafından da ölçülmesi sağlanarak depolama işlemleri yapan ekipler, projeye katılan ve ihbar hattını arayan yetiştiriciler arasında yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler verecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihbar hattına gelen talep doğrultusunda Menteşe ilçesinde yeni doğan buzağıya giderek gerekli çalışmaları yürüttü.

Ekiplerle ihbara giderek yeni doğan buzağıları inceleyen Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, gazetecilere, projenin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Bir çok ilden projenin takip edildiğini belirten Saylak, "Yeni doğan buzağımızı gerekli göbek kordonu dezenfeksiyonundan tutun, ağız sütünü alıp almadığını ve ağız sütü kalitesi ölçerek havalandırılmasını ve düzgün bir yatak yapılması konusunda ve bağışıklığını güçlendirmek için serumunu yaparak, üreticimizi de bilgilendirerek, doğan buzağılarımızı kaybetmemek adına önemli bir eğitim ve bilgilendirme çalışması yaptık." dedi.

Buzağı doğumlarında kayıp oranlarını yüzde 4'lere indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Saylak, projeyi il geneline yaymak istedikleri kaydetti.

Buzağısı yeni doğan Zeynel Dişsiz ise proje sayesinde buzağı ölümlerinin önüne geçtiklerini ifade etti.

Menteşe Salihpaşalar Mahallesi'nden Şenay Akcan ise ekiplerin sabahın erken saatlerinde gelerek yeni doğan buzağılarının kontrollerini yaptığını ve her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.