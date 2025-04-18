Muğla'da Sanat Tarihçileri İçin Atölye Etkinlikleri Düzenlendi

Geleceğin sanat tarihçileri Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Muğla'da düzenlenen atölye etkinlikleri ile mesleklerini tanıdı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Sanat Tarihçisi Ne İş Yapar?" başlıklı projenin ikinci ayağı Muğla'da yapıldı.

Yeni mezun sanat tarihçilerinin iş bulma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olma ve istihdam olanaklarını artırma amacıyla hazırlanan proje kapsamında bir araya gelen öğrenciler panel, saha ve atölye etkinlikleri ile mesleklerini keşfetti.

Projenin açılışında konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, sanat tarihçilerinin doğrudan gizemli, değerli obje ve eşyalarla uğraştığı için çok şanslı olduğunu söyledi.

Sanat tarihçiliği yapacak kişilerin kendilerini çok iyi yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Kaçar, özellikle akademik anlamda dil ile kendilerini daha iyi yetiştirebileceklerini ifade etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kadir Pektaş ise projenin sanat tarihçiliği mesleğinin tanıtılmasını ve bu meslekle ilgili toplumdaki algının güçlendirilmesini amaçladığını kaydetti.

Projenin sanat tarihi mezunu ya da öğrencisi olan gençlerin müze, arşiv, restorasyon, kültürel miras projeleri, akademi ve yayıncılık gibi farklı alanlardaki istihdam olanaklarını tanımasını sağlamayı hedeflediğini belirten Pektaş, aynı zamanda sanat tarihçilerinin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve özel sektörde üstlenebilecekleri rolleri örneklerle ortaya koyarak, gençlerin kariyer planlamalarına destek olacağını dile getirdi.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Proje Prof. Dr. Bilal Söğüt ise sanat tarihinin insanların bir şeyler üretmeye başladığı andan itibaren başladığını söyledi.

Kazı başkanlığı yürüttüğü kentte tarihin birçok dönemine tanıklık ettiğini ve her birisinde ayrı uzmanlarla çalıştığını belirten Söğüt, "Sanat tarihçiler her işi yapıyor ama mesleki alanda ne kadar iyi yetişirse o kadar iyi sonuçlar alıyoruz. Biz gelen stajyerler arasında bir grubu seçiyoruz. Çünkü biz onlara en kritik eserlerimizde güveniyoruz. Bu açıdan öğrencilerin yetişmiş olması çok önemli." dedi.

5 gün süren program kapsamında öğrenciler, uzman konuşmacılar, sanat tarihçileri, müze uzmanları ve belediye kültür işleri görevlileri ile yapılan panel ve söyleşilere katıldı.

Stratonikeia ve Beçin Kalesi antik kentlerini gezen öğrenciler buradaki sanat galerileri ve restorasyon alanlarını gezerek bilgi sahibi oldu.

Programlara, öğrencilerin yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökben Ayhan, Proje Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Büşra Ayaz, Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Diri Apaydın ile Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Demircan da katıldı