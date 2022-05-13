Muğla'da patates tarla günü etkinliği yapıldı - Haberler

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde turfanda patates tarla günü hasadı gerçekleştirildi.

Kızlan Mahallesi'nde İdris Dören'e ait tarlada gerçekleştirilen patates hasadına Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile üreticiler katıldı.

Traktör yardımıyla sökülen patatesler tarım işçileri tarafından özenle kasalanarak hallere gönderildi.

Programda konuşan Çoban, turizmde önemli bir merkez haline gelen Datça'nın aynı zamanda önemli bir tarım merkezi haline geldiğini söyledi.

İlçenin erken çıkan turfanda patatesi, geç olan güz domatesi ve başka hiçbir yerde olmayan lezzetli badem ve bal üretimi ile ekonomiye önemli katkı sağladığını belirten Çoban, zorlu kış şartlarına rağmen bu yıl da çiftçilerin üretime ara vermeden devam ettiğini ve ürünlerini hasat ettiklerini dile getirdi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise Datça'nın Türkiye'de ilk hasadı yapılan ürünleri yetiştirmesiyle önemli bir merkez olduğunu kaydetti.

Saylak, patates hasadının başladığını ve devam edeceğini, önümüzdeki günlerde hasadın artmasıyla fiyatların da düşeceğini ifade etti.

Bölgede üreticilere destek olmaya devam edeceklerini anlatan Saylak, üretimi ara vermeden sürdüreceklerini kaydetti.

Kaymakam Çoban ve İl Müdürü Saylak daha sonra tarlada çalışan işçilere şapka ve çeşitli hediyeler verdi.