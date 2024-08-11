Muğla'da minibüs şarampole devrildi, 7 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs Korucuk Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Sürücü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Korucuk Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince araçta mahsur kalan 4 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.
Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.