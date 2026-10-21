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Muğla Bodrum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

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Muğla Bodrum'da Grand Yazıcı Kavşağı'nda tırla çarpışan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldıktan sonra kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi; görüntüde motosikletin tırla çarpışıp devrildiği görülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Grand Yazıcı Kavşağı'nda Y.T. (42) idaresindeki 06 FZ 3853 plakalı tır çekicisi ile Şenol T. (44) yönetimindeki 48 VN 131 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şenol T. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, yolun sağında ilerleyen motosikletin tırla çarpıştıktan sonra devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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