Muğla Bodrum'da motosikletin çarptığı Veli Özyıldırım (56) hayatını kaybetti

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Veli Özyıldırım (56) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Turgutreis-Bodrum güzergahında meydana geldi. H.B.A. idaresindeki 48 AGS 794 plakalı motosiklet, Akçaalan mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Veli Özyıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Özyıldırım, yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, bölge trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından bölgedeki özel bir hastaneye kaldırılan Veli Özyıldırım kurtarılamadı. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı