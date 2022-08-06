Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi
Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.
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Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli geminin İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlediği belirtildi.
Açıklamada, geminin ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı bildirildi.
AA / Barış Gündoğan - Güncel