Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli geminin İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlediği belirtildi. Açıklamada, geminin ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı bildirildi. Güncel AA / Barış Gündoğan İstanbul Panama Star Güncel Haberler

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