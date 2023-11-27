MSB: PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE 3 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI (3)

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarında düzenlenen saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın da yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarında düzenlenen saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın da yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Kasım 2023 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. Saldırıda şehit sayısı 3'e yükselirken, yaralı 1 askerin ise tedavisine hastanede devam ediliyor.