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MSB HİSAR-O'nun yeni görüntülerini paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun yeni görüntülerini paylaştı. Hava Savunma Tugay Komutanlığı'nın envanterinde bulunan HİSAR-O'nun özellikleri açıklandı.

MSB HİSAR-O'nun yeni görüntülerini paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun yeni görüntülerini paylaştı.

MSB, Hava Savunma Tugay Komutanlığı'nın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda "Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O; kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor. Sistem bataryası; 3 adet Füze Fırlatma Aracı, 1 adet Orta Menzilli Hava Savunma Radarı, 1 adet Atış Kontrol Merkezi ile ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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