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Tatbikatta Görevli Astsubay Nihat İrgi Şehit Oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevli TCG Kemalreis gemisinde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Olay, Bakanlığın sosyal medya hesabından duyuruldu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis'te rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın(MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunanTCG Kemalreis komutanlığında 29 Mart 2025 tarihinde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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