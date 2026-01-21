Haberler

Mozambik'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi

Güncelleme:
Mozambik'te etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e çıkarken, 99 kişi yaralı, en az 3 kişi kayboldu. Yaklaşık 680 bin kişi selden etkilendi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAPE Mozambik'te şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e yükseldi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü'nden (INGD) yapılan açıklamada, Mozambik'te yağmur dönemi boyunca etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 99 kişinin yaralandığı ve en az 3 kişinin kaybolduğu sellerden yaklaşık 680 bin kişinin etkilendiği kaydedildi.

Mozambik hükümeti, sel nedeniyle Gaza'nın yüzde 40'ının ve Maputo'daki birkaç bölgenin sular altında kaldığını, en az 152 kilometrelik ulusal yolun tamamen tahrip olduğunu tahmin ediyor.

Selden mahsur kalan yüzlerce aile için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

INGD, dün yaptığı açıklamada, sellerde 111 kişinin öldüğünü, 3 kişinin kaybolduğunu ve 98 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Güney Afrika'da bulunan Senteeko Barajı'nın çökme riski taşıdığı uyarısı

Öte yandan Maputo yönetimi, şiddetli yağışlar nedeniyle komşu ülke Güney Afrika'da bulunan Senteeko Barajı'nın "çökme riski" taşıdığı uyarısında bulundu.

Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Müdürlüğü Direktörü Agostinho Vilanculos, basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bulunan Senteeko Barajı'nın durumuna ilişkin, "Güney Afrika topraklarında son sekiz gündür yağan yağmurlar nedeniyle bu barajda istikrarsızlık ve çökme riski görülüyor." dedi.

Vilanculos, barajın çökmesinin Mozambik'te büyük çaplı bir sel felaketine yol açabileceğine dikkati çekerek, barajda teknik incelemeler için bir ekip görevlendirildiğini belirtti.

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde Timsah Nehri üzerinde bulunan Senteeko Barajı'nın 1,8 milyon metreküp su kapasitesi bulunuyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
