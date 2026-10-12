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Motosikletin çarptığı öğrenci ile sürücü yaralandı

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Motosikletin çarptığı öğrenci ile sürücü yaralandı
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye ilkokul öğrencisi F.A.’ya (7) çarptı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye ilkokul öğrencisi F.A.'ya (7) çarptı. Kazada F.A ile sürücü Zeynel Y. yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynel Y.'nin kullandığı 02 AHB 815 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi F.A.'ya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile F.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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