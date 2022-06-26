Moskova Moda Haftası
AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Zaryade Park'da 20 Haziran'da başlayan Moskova Moda Haftası'nda önde gelen tasarımcıların koleksiyonları sergilenmeye devam ediyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Zaryade Park'da 20 Haziran'da başlayan Moskova Moda Haftası'nda önde gelen tasarımcıların koleksiyonları sergilenmeye devam ediyor. Moda haftasında yeni sezona damgasını vuracak tasarımlar tanıtılıyor.
AA / Evgenii Bugubaev - Güncel