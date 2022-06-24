Moskova Moda Haftası Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Zaryade Park'da 20 Haziran'da başlayan Moskova Moda Haftası'nda önde gelen tasarımcıların koleksiyonları sergilenmeye devam ediyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Zaryade Park'da 20 Haziran'da başlayan Moskova Moda Haftası'nda önde gelen tasarımcıların koleksiyonları sergilenmeye devam ediyor. Moda haftasında yeni sezona damgasını vuracak tasarımlar tanıtılıyor. AA / Evgenii Bugubaev - Güncel Moskova Rusya Moda Güncel Haberler

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