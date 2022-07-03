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Moskova'da yaz

AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Nehir suyunda serinleyen vatandaşlar Moskova Nehri kıyısındaki plajların drone görüntüleri MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca, vatandaşlar Moskova nehri kıyısındaki plajlara akın etti.

Nehir suyunda serinleyen vatandaşlar

Moskova Nehri kıyısındaki plajların drone görüntüleri MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca, vatandaşlar Moskova nehri kıyısındaki plajlara akın etti. Nehir suyunda serinleyen vatandaşlar hafta sonu tatilinin tadını çıkardı.

AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

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