Moskova'da yaz
AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Nehir suyunda serinleyen vatandaşlar Moskova Nehri kıyısındaki plajların drone görüntüleri MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca, vatandaşlar Moskova nehri kıyısındaki plajlara akın etti.
Nehir suyunda serinleyen vatandaşlar
Moskova Nehri kıyısındaki plajların drone görüntüleri MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca, vatandaşlar Moskova nehri kıyısındaki plajlara akın etti. Nehir suyunda serinleyen vatandaşlar hafta sonu tatilinin tadını çıkardı.
AA / Evgenii Bugubaev - Güncel