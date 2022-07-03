Moskova'da yaz Nehir suyunda serinleyen vatandaşlar Moskova Nehri kıyısındaki plajların drone görüntüleri MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca, vatandaşlar Moskova nehri kıyısındaki plajlara akın etti. Nehir suyunda serinleyen vatandaşlar Moskova Nehri kıyısındaki plajların drone görüntüleri MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca, vatandaşlar Moskova nehri kıyısındaki plajlara akın etti. Nehir suyunda serinleyen vatandaşlar hafta sonu tatilinin tadını çıkardı. AA / Evgenii Bugubaev - Güncel Moskova Rusya Güncel Haberler

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