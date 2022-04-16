Moskova'da tarihi tramvaylar için geçit töreni yapıldı
AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi tramvayların yer aldığı geçit töreni düzenlendi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi tramvayların yer aldığı geçit töreni düzenlendi. Kentte hizmete giren ilk tramvay ve ilerleyen teknolojiyle birlikte gelişen tramvaylar törene katıldı. Geçiş yolunun etrafında toplanan vatandaşlar ve çocuklar, tarihi tramvayları yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi.