Moskova'da tarihi tramvaylar için geçit töreni yapıldı - Haberler

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Moskova'da tarihi tramvaylar için geçit töreni yapıldı

AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi tramvayların yer aldığı geçit töreni düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi tramvayların yer aldığı geçit töreni düzenlendi. Kentte hizmete giren ilk tramvay ve ilerleyen teknolojiyle birlikte gelişen tramvaylar törene katıldı. Geçiş yolunun etrafında toplanan vatandaşlar ve çocuklar, tarihi tramvayları yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Moskova'da tarihi tramvaylar için geçit töreni yapıldı

Moskova'da tarihi tramvaylar için geçit töreni yapıldı

Moskova'da tarihi tramvaylar için geçit töreni yapıldı

Moskova'da tarihi tramvaylar için geçit töreni yapıldı

AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

Moskova, Tramvay, Rusya, Güncel, Haberler

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