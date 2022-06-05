Moskova'da retro ulaşım araçlarının geçit töreni - Haberler

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Moskova'da retro ulaşım araçlarının geçit töreni

AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Atılılar ve tramvayın geçişi Törenden detaylar Retro ulaşım araçlarını gezen insanlar Rusya'nın başkenti Moskova'da farklı dönemlere ait yaklaşık 30 tramvay retro ulaşım geçit törenine katıldı.

Atılılar ve tramvayın geçişi

Törenden detaylar

Retro ulaşım araçlarını gezen insanlar Rusya'nın başkenti Moskova'da farklı dönemlere ait yaklaşık 30 tramvay retro ulaşım geçit törenine katıldı. Geçit töreninde, atların tramvay çektiği döneme ait ulaşım aracı da yer aldı

AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

Moskova Rusya Güncel Haberler

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