Moskova'da retro ulaşım araçlarının geçit töreni - Haberler

Moskova'da retro ulaşım araçlarının geçit töreni
AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Atılılar ve tramvayın geçişi Törenden detaylar Retro ulaşım araçlarını gezen insanlar Rusya'nın başkenti Moskova'da farklı dönemlere ait yaklaşık 30 tramvay retro ulaşım geçit törenine katıldı.
Atılılar ve tramvayın geçişi
Törenden detaylar
Retro ulaşım araçlarını gezen insanlar Rusya'nın başkenti Moskova'da farklı dönemlere ait yaklaşık 30 tramvay retro ulaşım geçit törenine katıldı. Geçit töreninde, atların tramvay çektiği döneme ait ulaşım aracı da yer aldı
AA / Evgenii Bugubaev - Güncel