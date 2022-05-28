Moskova'da beyin tümörlü hastalar yararına maraton - Haberler

Moskova'da beyin tümörlü hastalar yararına maraton
AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Rusya'da model ve hayırsever Natalia Vodianova'nın başkanlığını yaptığı kalp vakfı, ülkede beyin tümörü hastalarının tedavisi amaçlı destek maratonu düzenledi.
Rusya'da model ve hayırsever Natalia Vodianova'nın başkanlığını yaptığı kalp vakfı, ülkede beyin tümörü hastalarının tedavisi amaçlı destek maratonu düzenledi. Engelli spor severlerin de katıldığı maraton 10 km parkurda tamamlandı.
AA / Evgenii Bugubaev - Güncel