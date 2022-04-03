Moloz yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Moloz yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - İpek Yavaş - Güncel
 - Güncelleme:
Moloz yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, moloz yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Mustafa Boz (59), yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, moloz yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Mustafa Boz (59), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Nusratlı rampalarında meydana geldi. Ayvacık'tan Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine seyir halinde olan moloz yüklü, 16 ADN 762 plakalı kamyon, sürücüsü Mustafa Boz'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yoldan 40 metre aşağıdaki zeytinliğe düşen kamyon hurdaya dönerken, sürücü Mustafa Boz olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Moloz yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Güncel

Mustafa Boz, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title