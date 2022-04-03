Moloz yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı - İpek Yavaş - Güncel
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, moloz yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Mustafa Boz (59), yaşamını yitirdi.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, moloz yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Mustafa Boz (59), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Nusratlı rampalarında meydana geldi. Ayvacık'tan Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine seyir halinde olan moloz yüklü, 16 ADN 762 plakalı kamyon, sürücüsü Mustafa Boz'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yoldan 40 metre aşağıdaki zeytinliğe düşen kamyon hurdaya dönerken, sürücü Mustafa Boz olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.