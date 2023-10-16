Mısır'da Yeni Krallık dönemine ait mezarlık bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, Minye vilayetinde Antik Mısır'ın Yeni Krallık dönemine ait bir mezarlığın keşfedildiğini duyurdu. Mezarlık, birçok kaya mezarı ve arkeolojik buluntu içermektedir.

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1. Tarihi eserlerden çeşitli görüntüler

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Minye vilayetinde bulunan Tuna el-Cebel beldesinde Antik Mısır'ın Yeni Krallık dönemine ait bir mezarlığın gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, yaklaşık 3.400 yıl öncesine tarihlenen mezarlığın üst düzey yetkililer ve rahiplere ait olduğunu söyledi.

Mezarlık, konsey öncülüğündeki Mısır arkeoloji heyeti tarafından Minye'deki Tuna el-Cebel beldesinin Al-Ghuraifa bölgesinde keşfedildi. Waziri, mezarlığın çok sayıda kaya mezarı ve yüzlerce arkeolojik buluntu içerdiğini ifade etti.

Keşif, eski Yukarı Mısır bölgesinde yer alan 15. eyaletteki Yeni Krallık'a ait ilk mezarlık keşfi olma özelliği taşıyor. Bölgede daha önce Eski Krallık, Birinci Ara Dönem ve Orta Krallık'a ait mezarlıklar bulunmuştu.

"Yeni Krallık mezarlığını yedi yıldır arıyorduk ve nihayet bu kazı sezonunda bulduk. Mısır arkeoloji görevi başladığından bu yana çok sayıda tarihi eser bulduk. Bu eserler arasında 25.000'i aşkın uşabti heykelciği, tabut, kanopik kap ve binlerce tılsım bulunuyor."

Ön çalışmalara göre buluntular arasında, Ölüler Kitabı'ndan metinlerin yazılı olduğu yaklaşık 16-18 metre uzunluğunda, eksiksiz ve iyi korunmuş bir papirüsün yanı sıra eski bir Mısır tanrısı olan Thoth'un baş rahibinin kızına ait oymalı, renkli ahşap bir tabut da yer alıyor.

Kazı görevi 2017 yılında Al-Ghuraifa bölgesinde başlatıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)