Milli Türk Talebe Birliğinin 62. Genel Kurulu yapıldı

Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) 62. Genel Kurulu, Birliğin kuruluşunun 106'ncı yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Birliğin Cağaloğlu'ndaki Genel Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, MTTB Başkanı İsmail Emrah Karayel görevini Tahsin Başarı'ya devretti.

Eski TBMM Başkanı ve Birlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasının ibadete açamayacağını belirtti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin toplantılarında ana gündem maddesi olduğunu söyleyen Kahraman, Ayasofya'yı devamlı gündemde tuttuklarını da ifade ederek, "Bir büyük hicrandı. Ama siz açtınız. O kadar güçlü bir iradeniz var ki Allah razı olsun, Taksim'deki cami de açılamazdı. Pera'da cami yapılamazdı." diye konuştu.

Kahraman, dünya siyasi tarihinin yazılırken burada Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer alacağını, kendisini tarihin sembolü olacağını ifade etti.

Bugünün Selahaddin Eyyubi'sinin Erdoğan olduğunu dile getiren Kahraman, "Başka Kudüs, Filistin diyen yok." dedi.

"Cumhurbaşkanı'mızın gençlere çizdiği 2053, 2071 vizyonlarını kararlılıkla sürdüreceğiz"

Eski MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, Birliğin asırlık bir çınar olduğunu, aldığı sancağı yeni genel başkana devrettiğini söyledi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Karayel, Erdoğan'ın "Ayasofya'nın açılması Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir." sözünü anımsatarak, bunun önemli bir düstur olduğunu, gelecek nesillerin bu düstura ulaşmak, Ayasofya'da olduğu gibi özgür Mescid-i Aksa'da da namaz kılmak için elinden gelen çabayı sarf edeceğini belirtti.

Bu zulme karşı en sert şekilde ses çıkaran tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getiren Karayel, "Cumhurbaşkanı'mızın sözleri o kadar etkilidir ki her söz karşılığında dünyadaki emperyalistlerin, İsrail'e muhtaç olanların tamamından çok ciddi ses gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni dönem MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı, Birliğin, cihan devletleri kurmuş ecdadın izinde, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı olacak üniversiteli gençliğine, milli ve manevi değerlere bağlılığı, ilmi, denizleri ve kıtaları aşan ufku aşılamayı sürdüreceğini belirtti.

Başarı, ayrıca şunları kaydetti:

"Milli Türk Talebe Birliğimizin gençliği olarak, mazlumlara umut olan merhameti, zalimlere dur diyen dirayeti, milletine hizmet sevdası ile gönüllerimizin fatihi olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, biz gençlere çizmiş olduğu 2053, 2071 vizyonlarına dur durak bilmeden aşk ile çalışarak, karşımıza çıkarılan bütün engelleri aşmayı, bir ve birlik içinde Birliğimizin çatısı altında azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Peygamber Efendimiz'den aldığımız düsturla Selahaddin Eyyubi'nin cesareti, Fatih Sultan Mehmet'in fetih aşkı, Abdülhamid Han'ın vizyonu, Mehmet Akif'in kalemi, Necip Fazıl'ın üslubu, Sezai Karakoç'un 'dirilişi'yle hak bildiğimiz dava yolumuzda kıymetli büyüklerimizin ayak izlerini takip ederek, çökmez çatımız altında mukaddes emanetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."