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Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulunuyor. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık." dedi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ, BAKAN TEKİN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak." demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.

ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR BELLİ OLDU

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

"YÜZDE 50 KPSS YÜZDE 50 MÜLAKAT"

Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

ATAMA BAŞVURULARI 20 MAYIS'TA

20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

Önder Akgül:

Öğretmen değilim fakat çok az alım oldu bu AKP iktidarının ileride koltuğunu sarsar şahsi düşüncem. Genelde 40 bin atama olurdu Eğitime verilen değer belli etti kendisini.

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sade vatandaş:

dikkat edin pazarcılar domates alırken gözünüzün önünde cambaz gibi el çabukluğuyla poşete ezik domatesleri doldururken ne gözünüz görür ne ruhunuz duyar ancak pazarcının yediği naneyi poşeti açtığında anlarsınız o yüzden domatesi alırken poşeti orada açıp kontrol edin yoksa pazarcılar size çürük domatesleri kakalayabilirler

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bagıran adam:

Bir öğretmen adayı olarak oylar yine akp ye.

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sade vatandaş:

kaç tane oyun var

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Ercan cıftcı:

ÖĞRENCİ SAYISI : 19 milyon 126 bin 106 ÖĞRETMEN SAYISI 1 milyon 166 bin 177 oldu. Yani 16.4 öğrenciye 1 öğretmen. Hala eğitim fakültesi tercih edenler kendini sorgulamalı.

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Hakan:

Haftada 2 saat dersi olan din kültürü için 1500 atama tam bir İsraftır.

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duyarlı vatandaş:

Şaşırmadım hayırlı olsun :)

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Kenan Tepretoğlu:

öğretmen atamak çözüm mü, meb de kaç kadro var, bereye kadar daha atanacak... Eğitim sisteminin baştan sonra reforme edeceksiniz ki sorun çözülsün

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Önder Akgül:

Bilim ile ilgili bir atama yapılmadı sanırım FİZİK KİMYA BİYOLOJİ ataması sayısı listede yok sanırım. X platformunda mikroskop görseli var fatak atama yok algı oyunu büyük olsa gerek.:)

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Emir Emir:

ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMIYORUM, TARİHTE İLKDEFA MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE YANSITILMAMIŞTIR BU ZAMMIN MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORUM.150 TL PRİM ÖDEYEN İLE 450 TL PRİM ÖDEYEN NEREDEYSE AYNI MAAŞI ALACAK NİYE YÜKSEK PRİM ÖDEDİM OZAMAN.SANDIĞA GİDERKEN BUNU UNUTMADIM,BİRDAKİ SANDIKTADA UNUTMAYACAĞUM.

9
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