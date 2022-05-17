Milas'ta tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Milas'ta tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Ekindere Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gelerek yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Yangının bölgede çalışma yapan traktörden çıktığı iddia edildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel