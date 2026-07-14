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Milas'ta orman yangını

Milas'ta orman yangını
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Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.

Milas ilçesi Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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