Milas'ta çekici ile tur minibüsü çarpıştı: 6 turist yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çekici ile tur minibüsü çarpıştı. Kazada 6 turist yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde çekici ile tur minibüsünün çarpışması sonucu 6 turist yaralandı.
E.Y. idaresindeki 09 AET 110 plakalı çekici, Bodrum-Milas kara yolunda A.K. yönetimindeki tur minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 turist sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.