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Milas'ta çekici ile tur minibüsü çarpıştı: 6 turist yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çekici ile tur minibüsü çarpıştı. Kazada 6 turist yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çekici ile tur minibüsünün çarpışması sonucu 6 turist yaralandı.

E.Y. idaresindeki 09 AET 110 plakalı çekici, Bodrum-Milas kara yolunda A.K. yönetimindeki tur minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 turist sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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