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Milas Belediyesi soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alındı, sayı 35'e ulaştı

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Milas Belediyesi soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alındı, sayı 35'e ulaştı
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alındı; gözaltı sayısı 35'e çıktı. Şüpheliler arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu D.T. de bulunuyor, işlemler sürüyor.

MUĞLA'nın Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Rüşvet', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de bulunduğu 29 şüphelinin ardından 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Böyleye operasyon kapsamında gözaltı sayısı 35'e yükseldi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milas Belediyesi'nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda dün Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de bulunduğu 29'u gözaltına alındı. Soruşturmanın, şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu evrak üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "13 ilde 35 şüpheliye yönelik olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma veya Üye Olma, Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Milas Belediyesi tarafından 34 şirkete ait 35 adet içerik itibariyle sahte İş Deneyim Belgesi düzenlendiği, belgelerde yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen ihale bedelinin toplam 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira, bu deneyim belgelerini alan şirketlerin kamuya ait 25 ihaleye katıldıkları, bir şirket tarafından bir adet ihalenin kazanıldığı, bu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu, İş Deneyim Belgesi başvurusu yapan şirketlerin bazılarının hesap numarası, vergi kimlik numarası ve banka hesaplarına ait IBAN numaralarının aynı olduğu, şirketlerin çalışanları olarak gösterilen kişilerin de aynı kişiler olduğu, bu şekilde kurulan hayali şirketlerin piyasa değerinin olduğundan fazla gösterilerek üçüncü kişilere devredildiği, bazı şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak toplamda 342 milyon 880 bin lira sermaye artışı sağladıkları tespit edilmiştir" denildi.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 35'e çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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