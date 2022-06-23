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Mihalıççık'ta düzenlenen arıcılık kursu tamamlandı

AA - Cengiz Güney - Güncel
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Mihalıççık'ta düzenlenen arıcılık kursu tamamlandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, Mihalıççık Belediyesi ile Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen arıcılık kursu sona erdi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, Mihalıççık Belediyesi ile Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen arıcılık kursu sona erdi.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, daha önce Çardak, Çalcı ve Yunusemre mahallelerinde arıcılık kurslarını gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçe merkezinde de bu çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit ise kursiyerlere 3 hafta boyunca uygulamalı arıcılık eğitimleri verdiklerini, 30 kişinin belge almaya hak kazandığını bildirdi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

AA / Cengiz Güney - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Mihalıççık Eskişehir Güncel Haberler

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