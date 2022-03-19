Mihalıççık ilçesinde 3 bin fidan dağıtıldı
AA - Cengiz Güney - Güncel
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Mihalıççık ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Mihalıççık ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Karaçam, sedir, diş budak, akça ağaç türlerinden oluşan yaklaşık 3 bin fidan dağıtıldığı etkinlik kapsamında fidan dikiminin de gerçekleştirileceği öğrenildi.
AA / Cengiz Güney - Güncel