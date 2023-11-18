Midyat'ın en uzun caddesinin ismi, 'Filistin' olarak değiştirildi

MARDİN'in Midyat ilçesinin un uzun caddesi olan Mezarlık Caddesi'nin ismi, Belediye Meclisi kararıyla ' Filistin Caddesi' olarak değiştirildi.

Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki yaklaşık 4 kilometrelik Mezarlık Caddesi'nin isminin değiştirilmesi için AK Parti'li Midyat Belediye Meclis üyesi Mehmet Sait Baş ve Belediye Özel Kalem Müdürü Halil Polat, belediye meclisine isim değişikliği önergesi verdi. Önerge, Kasım ayı olağan meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Kararla, yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki Mezarlık Caddesi'nin ismi, ' Filistin' olarak değiştirildi. Kararın ardından caddenin girişine, adının yazıldığı ve üzerinde Filistin bayrağının da olduğu tabela törenle asıldı.

Törene İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Reisi Mehmet Meral, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, MHP İlçe Başkanı Kadir Akyol, HÜDA PAR İlçe Başkanı İsa Altunkaynak, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bölge halkı katıldı. Müftü Ergün Bulunmaz'ın dua ettiği törenin ardından ilçe protokolü ve davetliler, caddede yürüyüş yaptı.

'ACILARINI YÜREĞİMİZDE YAŞIYORUZ'

Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sait Baş, Filistinlilerin acısını hissettiklerini belirterek, "Maalesef bir asırdır Filistin'de Gazze'de bir katliam, soykırım yapılmaktadır. Öncelikle şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Şu an İsrail bir terör saldırısı yapmakta, tamamen sivil, masum insanları katletmektedir. Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde yaşıyoruz. Bir nebze de olsa manevi yönden bir caddemizin isminin Filistin Caddesi olmasını istedik. Bu cadde Midyat'ın en uzun caddelerinden bir tanesidir, iki mahalleyi birbirine bağlamaktadır. Bu nedenle bu mahalleyi uygun gördük" dedi.