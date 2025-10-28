Haberler

MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'ndan Hayırlı Günler Ziyaretleri

Güncelleme:
MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri ile ilçedeki 50 mahallede vatandaşlarla buluşarak gönül köprüsü kurduklarını belirtti. Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyerek Gülnar için yapılabilecekleri yerinde tespit ediyorlar.

MHP Gülnar İlçe Başkanlığı "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, ziyaretler kapsamında ilçedeki 50 mahallede vatandaşlarla bir araya geldilerini söyledi.

Toplantılarla gönül köprüsü kurmaya devam ettiklerini ifade eden Cerit, vatandaşla sadece seçim zamanı değil, her zaman bir arada olduklarını belirtti.

Cerit, ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinlediklerini ve Gülnar için yapılabilecekleri bizzat yerinde tespit ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
